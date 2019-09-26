ABD'nin baskıları İran içinde daha fazla uyum sağlıyor

74. BM Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere New York’ta bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD dış politika seçkinleri ve uzmanlarıyla yaptığı görümede, ABD’nin insanlık dışı yaptırımlarla hedeflerine ulaşamayacağını ve İran’ın içinde tam bir uyum hakim olduğunu söyledi.

Nükleer anlaşmanın ulaşılabilecek en iyi anlaşma olduğuna dikkati çeken Ruhani, “Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) raporları İran’ın ABD’nin anlaşmadan çıkmasına rağmen taahhütlerine sadık kaldığını gösteriyor” dedi.

Ruhani, bölgedeki mevcut kargaşaya değinerek, “Yemen halkı, ABD ve bazı Avrupa ülkeleri tarafından sağlanmakta olan ağır bombardımanların altındadır. Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırıdan İran'ı sorumlu tutan ülkeler Yemen savaşında tarafsız değil ve İran’ı yargılamaya hakları yok” ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani sözlerinin diğer kısmında, İran’ın nükleer silah peşinde olmadığını ve bölge genelinde barış ve istikrar sağlama isteğini belirtti.

ABD'nin İran üzerindeki baskı politikasının işe yaramaz olduğuna atıfta bulunan Ruhani, "ABD, tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan çekilmiş ve kendisi müzakere etmek için ortam hazırlamalıdır" ifadesini kullandı.