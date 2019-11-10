İran-Ermenistan ilişkileri geliştirilmeli

İran ziyaretinde bulunan Ermenistan’ın Lori Valisi Andrey Ghukasian, Mazenderan Valisi Ahmed Hüseyinzadegan ile görüştü.

Bu görüşmede Hüseyinzadegan, İran-Ermenistan ilişkilerine değinerek, “Komşu ülkelerle ticaret ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi her zaman İran İslam Cumhuriyeti'nin önceliklerinden biri olmuştur. Ermenistan'la olan münasebetler tarih boyunca İran’daki Ermeni vatandaşların çabaları sonucu gayet sağlam kalmıştır. ABD’nin uyguladığı yaptırım döneminde komşu ülkelerle ikili ilişkilerin artması büyük öneme sahiptir.” dedi.

“Mazenderan eyaleti sahip olduğu altyapı ve üretim kapasitesiyle Ermenistan’ın özellikle Lori ilinin bazı ihtiyaçlarını karşılayabilir.” ifadesini kullanan Hüseyinzadegan, sözlerine şöyle devam etti:

“İran ve Ermenistan arasında özellikle Mazenderan ve Lori illeri arasındaki mevcut kapasiteler tespit edilirse gelecekte ikili ilişkilerin artmasına tanık olabiliriz.”

Ermeni yetkili de bu görüşmede, “İran ile Ermenistan arasındaki mevcut siyasi ve tarihi bağlar, ekonomik ve ticari ilişkileri genişletmek için değerlendirilmeli.” diye konuştu.