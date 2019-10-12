İran, BAE ile ticari ilişkilerini geliştirmek istiyor

İran Ticareti Geliştirme Kurumu Başkanı Hamid Zabum, ABD tarafıdnan uygulanan tek tarafılı yaptırımlar nedeniyle Tahran’ın bölge ülkeleriye ticari ilişkilerini geliştirmeye odaklandığını belirterek, şimdiki durumda elçiliklerdeki ticaret müşavirlerin önemli rolünün daha da arttığını sölyedi.

Bölge ülkeleriyle ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla 15 komşu ülkeye ticaret müşaviri gönderenin gündemde olduğunu açıklayan Hamid Zabum, “İran'ın Suudi Arabistan ve Bahreyn ile diplomatik ilişkileri kesildiğiği için bu ülkelerde elçilikmiz bulunmuyor. Dolayısıyla doğal olarak Riyad ile Manama’ya ticaret müşaviri göndermeyeceğiz.” diye konuştu.