İranlı yetkiliden Irak halkına itidal çağrısı

Bugün sabah saatlerinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, “Bizim ana politikalarımızdan biri komşu ülkelerle münasebetlerimizi geliştirmektir. Cumhurbaşkanı Ruhani’nin geçtiğimiz hafta Avrasya Ekonomi Birliği'nin Yüksek Konsey toplantısına katılmak için Ermenistan’ı ziyaret etmesi de bu doğrultudaydı” ifadelerinde bulundu.

Rebii, “Komşu ülkelerle olan ilişkilerimiz sadece Avrasya ile sınırlı değil. Aynı zamanda Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesinde de bazı ilerlemeler kaydettik. Bizim amacımız Fars Körfezi’ndeki ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmektir. Çevremizdeki hiçbir ülkeyi ekonomik, siyasi ve kültürel bağların ilkesinden yok saymak istemiyoruz. İran, Fars Körfezi’ndeki komşu ülkelerle münasebetlerini geliştirmek için tüm kapasitelerini kullanmaya çalışmıştır. Bunlardan biri de Cumhurbaşkanı Ruhani’nin 74. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Toplantısı'nda sunduğu 'Umut Koalisyonu' önerisiydi" dedi.

Irak’ta gerçekleşen olaylardan üzüntülerini dile getiren Rebii, “İran ve Irak hükümeti dünyanın en büyük dini merasimine hazırlanırken acı olayların yaşanmasına tanık oldu. Irak hükümeti bu olayda herhangi müdahalada bulunmaması konusunda güvence verdi. Irak haklı ve hükümeti yeterli farkındalığa sahiptir. İran adına Iraklı kardeşlerimizle işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu ilan ediyorum. Yürütülen kara kampanyalar İran ve Irak halkını birbirinden koparamaz.Tüm Irak halkına itidal ve sağduyu çağrısında bulunuyoruz."değerlendirmelerinde bulundu.