Ruhani, New York'ta İran hakının sesini dünyaya duyuracak

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, bugün sabah sattlerinde düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Ruhani’nin ABD ziyaretine değinerek, “Cumhurbaşkanı Ruhani,New York’a ziyaret etme konusunda tereddütlüydü. Ancak sonunda İran ulusunun sesini dünyaya duyurmaya karar verdi. Ruhani’nin bu ziyaret kapsamında farklı ülkelerin liderleriyle görüşeceği bekleniyor” ifadelerinde bulundu.

Rebii sözlerine şöyle devam etti:

“ABD bugün her zamankinden daha yalnızdır. Ancak İran asla yalnız değil. Bugün direniş genişliyor ve dünyadaki kamuoyu İran ulusunun yanında. İran İslam Cumhuryeti, hiçbir ülke ile savaş başlatan taraf olmadı. Fakat kendi menfaatlarımızı sonuna kadar savunacağımızı gösterdik.”

ABD’nin İran heyetine vize onayı vermesi konusundaki gecikmesine dikkati çeken Rebii, “ABD’nin tutumu uluslararsı normlara aykırıydı. Ancak Cumhurbaşkanı Ruhani, New York ziyareti kapsamında İran halkının sesini dünyaya duyuracak ve Tahran’ın ekonomik ve politik menfaatleri takip edilecektir.” değerlendirmelerinde bulundu.

Ruhani’nin bu ziyaret sırasında basın toplantıları düzenleyerek, İran’ın yaptırımlara rağmen yalnız kalmayacağını kanıtlayacağını belirten Rebii, “İran’a göre, ABD, bugün her zamankinden daha yalnızdır ve İran ister Avrupa ülkeleri ister ABD kamuoyu arasında asla yalnızlaşmamıştır” diye konuştu.

Rebii, İngiltere'ye ait petrol tankerinin serbest bırakılacağıyla ilgili şöyle dedi:

“İngiltere'ye ait petrol tankerinin serbest bırakılmasının yasal çalışmaları ve idari süreci yapılmıştır. Ancak ne zaman serbest bırakılacağını kesin olarak bilmiyorum."

Rebii, Hasan Ruhani-Donald Trump görüşmesiyle ilgili yayınlanan haberlere ilişkin, “İran daha önce kendi tutumunu belirtmişti. ABD’nin yaptırımları durdurması ve nükleer anlaşmaya geri dönemsi takdirde müzakere gibi eylemlere yol açılacaktır” ifadesini kullandı.