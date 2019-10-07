Devrim Lideri: Suriye halkı kırmızı çizgimiz

İran Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suriye krizinin başlangıcında Devrim Lideri Ayetullah Hamanei’nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a Suriye halkı konusunda uyarıda bulunduğunu ilk kez açıkladı.

Emir Abdullahiyan, "Devrim Lideri, Suriye halkı konusunda çok endişeliydi. 2011’de Suriye krizi başladığında Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani tarafından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a yaptığı ilk tavsiyesi şöyle: Beşar Esad’a Suriye halkının kırmızı çizgimiz olduğunu iletiniz, bu (çiğnenme) Suriye'de gerçekleşirse ve insanların katledilmesine kayıtsız kalırsa bizim desteğimize güvenmemesi gerektiğini söyleyiniz." açıklamasında bulundu.