Devrim Lideri'nden "nükleer silah kullanımı" açıklaması

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei bugün sabah saatlerinde İran'ın bazı seçkin öğrencileri, bilimsel olimpiyatlarda öne çıkan öğrencilerle bir araya geldi.

Seçkin öğrencilerilere hitap eden Devrim Lideri, "Ülkede 20 yıl önce başlatılan bilimsel hareket devam etmeli." dedi.

Ülkede bazı grupların bu bilmesel harekete karşı çıktığını anlatan İslam Devrimi Lideri, "Ne yazık ki, bu kötü niyetli gruplar üniversite içinden. Bu grupların diğer işi de seçkin ögrenicileri ülkede kalmaları konusunda umutsuzluğa sürüklemektir." açıklamalarında bulundu.

Ayetullah Hamanei, İran Bilim Araştırma ve Teknoloji ile Sağlık Bakanlığı'nın bu kötü niyetli gruplara karşı gerekli tedbirleri alması gerektiğini sölyedi.

Devrim Lideri, Tahran’da düzenlenen bilgi tabanlı şirketler furarına ziyaret ette bulunduğunu belirterek, "Şu anda 4 bin bilgi tabanlı şirkete sahip olduğumuzu söylüyorlar. Bunun sayısı 400 bine kadar ulaşması lazım." ifadesini kullandı.

'Nükleer silah kullanımı haram'

Nükleer silah kullanımının haram olduğunu yineleyen İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, "Bu yönde adım atabilirdik. Fakat aziz İslam dinine dayanarak bu silahın kullanımını haram olarak ilan ettik. Dolayısıyla kullanımı kesinlikle haram olan bir silahın üretilmesi ve korunması için para harcamaya gerek yok." diye konuştu.