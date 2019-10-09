Düşmanın her seviyedeki tehditleri ile yüzleşmeye hazırız

İran Ordusu Genel Komutanı Tuğgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, bugün sabah saatlerinde ülkenin kuzeybatısında yapılan önemli askeri tatbikat sırasında yaptığı açıklamada, ordu birliklerinin oldukça hazırlıklı olduklarını ve kendilerine tanınan herhangi bir görevi mümkün olan en kısa sürede yapabileceklerini söyledi.

Birliklerin tam bir ustalıkla çalıştıklarını belirten Tuğgeneral Musevi, “Düşmanın tasarladığı her seviyede tehditleriyle yüzleşmeye hazırız ve buna karşılık vereceğiz” dedi.

Tuğgeneral Musevi, ordu birliklerin hazırlık durumununun olumlu seviyede olduğunu açıklayarak, “Biz İran İslam Cumhuriyeti’nin düzenenini savunmaya ve ülkenin sınırlarını ile iran halkını korumaya tamamen hazırız.” diye konuştu.

Ordu birliklerinin hazırlık seviyesinin tespitini amaçlayan tatbikat “Bir Hedef, Bir Kurşun” sloganı ile Irak-Türkiye sınırı yakınındaki Urmiye kent kırsalında yürütülüyor.