İran-Pakistan askeri işbirliği Tahran'da değerlendirildi

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, üst düzey siyasi bir heyetin eşliğinde Tahran’ ziyaret eden Pakistan Ordu Komutanı Orgeneral Cavid Kamar Bajva ile bir araya geldi.

Dini ortaklığa sahip olan İran ile Pakistan’ın uzun zamandan beri farklı alanlarda işbirliği yaptığını belirten Tümgeneral Musevi, “İran İslam Cumhuriyeti ile Pakistan eğitim alanında işbirliği yapıyor. Bunun günden güne artmasını temenni ediyoruz” dedi.

Pakistan ordu Komutanı Orgeneral Cavid Kamar Bajva da ülkesinin ikili ilişkileri güçlendirme isteğinde olduğun söyledi.