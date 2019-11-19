  1. Siyaset
19 Kasım 2019 - 10:03

İran-Pakistan askeri işbirliği Tahran'da değerlendirildi

İran-Pakistan askeri işbirliği Tahran'da değerlendirildi

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, Pakistan Ordu Komutanı Orgeneral Cavid Kamar Bajva ile görüştü.

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, üst düzey siyasi bir heyetin eşliğinde Tahran’ ziyaret eden Pakistan Ordu Komutanı Orgeneral Cavid Kamar Bajva ile bir araya geldi.

Dini ortaklığa sahip olan İran ile Pakistan’ın uzun zamandan beri farklı alanlarda işbirliği yaptığını belirten Tümgeneral Musevi, “İran İslam Cumhuriyeti ile Pakistan eğitim alanında işbirliği yapıyor. Bunun günden güne artmasını temenni ediyoruz” dedi.

Pakistan ordu Komutanı Orgeneral Cavid Kamar Bajva da ülkesinin ikili ilişkileri güçlendirme isteğinde olduğun söyledi.

News Code 1882505

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 16 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler