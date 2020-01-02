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2 Ocak 2020 - 11:43

Düşmanın tehditlerine hızlı bir şekilde karşılık verebiliriz

Düşmanın tehditlerine hızlı bir şekilde karşılık verebiliriz

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, ordu birliklerinin düşmanın ülkeye karşı tehditlerine karşılık vereceğini ifade etti.

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, ordu birliklerinin düşmanın tehditleri karşısında hazırlıklı olduğunu belirterek, İran ordu birliklerinin karada, havada ve denizde sürekli olarak görev yaparak düşmanın bütün tehditlerini dikkate aldığını belirtti.

Düşmanın en küçük hatasına kesin bir şekilde karşılık vereceklerini kaydeden Tümgeneral Musevi, “Ordu birlikleri tüm gücüyle İran milletini savunarak düşmanın ülkeye karşı en ufak tehdidine hızlı bir şekilde karşılık verecektir” ifadesini kullandı.

News Code 1883537

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