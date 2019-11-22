İran'da geniş kapsamlı tatbikatın son aşaması başladı

İran Ordusu Hava Kuvvetleri tarafından yapılan "Velayet Semaları Savunucuları 98” adlı tatbikatın son aşaması "Ya Muhammed Resulullah (sav)" kutsal şifresiyle bugün sabah saatlerinde Simnan'da başladı.

Bu tatbikatta İran Ordusu Hava Kuvvetleri çeşitli alanlarda sahip olduğu kabiliyetlerini gözler önüne seriyor.

İran Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd, dün yaptığı açıklamada, yürütülen tatbikatın Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı’na benzer bir alanda gerçekleştiğini ve silahlı kuvvetlerin savaş hazırlığı ve gerçek muharebeye yakın bir koşulda kabiliyetinin artırılmasının yanı sıra düşmanın herhangi bir olası hava tehdidini önlemek amacıyla yapıldığını belirtmişti.

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanlığı da son günlerde ülkenin kuzeybatısında “Zülfikar-i Velayet” adlı askeri tatbikat düzenlemişti.