Norveç Nobel Komitesi tarafından belirlenen 2019 Nobel Barış Ödülü sahibini buldu.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali, uluslararası iş birliği ve sınır komşusu Eritre ile barış sağlama çabalarından dolayı ödüle layık görüldü.

Norveç Nobel Komitesinden yapılan açıklamada, Abiy Ahmet Ali'nin, kararlı inisiyatifi, uluslararası iş birliğine ve barışa ulaşılmasındaki çabaları dolayısıyla bu ödüle layık görüldüğü açıklandı.

Açıklamada, Ali'nin çabalarının teşvik edilmesi gerektiğine inanıldığı, ödülün barış ve uzlaşı konusundaki önemli çalışmasında Etiyopya Başbakanını güçlendirmesinin ümit edildiği belirtti.

Ali'nin Etiyopya'da da birçok vatandaşa daha parlak bir gelecek ve iyi bir hayat ümidi veren önemli reformlara imza attığı aktarılan açıklamada, başbakan olarak uzlaşıya, dayanışmaya ve sosyal adalete ön ayak olmaya çabaladığı belirtildi.

Kaynak: TRT Haber