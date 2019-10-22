Beşar Esad: Erdoğan Suriye toprağını çalıyor

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İdlib’in güneyine sürpriz bir ziyaret yaparak El Habit cephe hattındaki Suriye askerleriyle bir araya geldi.

Suriya Arab Haber Ajansı'na (SANA) göre, burada konuşma yapan Esad, Türkiye'nin başlattığı askeri harekatı eleştirerek, “Erdoğan hırsızdır.. Fabrikaları, buğday ve petrolü çaldı. Bugün de toprağı çalıyor.” dedi.

Suriye’deki bütün bölgelerin aynı önemi taşıdığına dikkati çeken Beşar Esad, “Bir saldırı veya hırsızlığa maruz kaldığımızda birbirimizin yanında durmamız kendi aramızda koordinasyon kurmamız lazım ancak bazı Suriyeliler özellikle savaşın ilk yıllarında bunu yapmadı. Ama onlar hiçbir şeyi duymuyor. Şimdi de bahisleri Amerikalıdan yana kullanıyorlar.” ifadelerinde bulundu.

Suriye lideri Esad, sözlerine şöyle devam etti:

“Kuzeyde saldırı başladığında ilk yaptığımız şey, somut olarak siyasi ve askeri muhtelif güçlerle iletişime girmek oldu. Biz de direnen herhangi grubu desteklemek için hazır olduğumuzu söyledik. Bu siyasi bir karar değil bilakis anayasal ve vatani bir görevdir. Eğer bunu yapmazsak bizler bu vatanı hak etmeyiz”