Moskova: Rus yetkililer Suriye'de Esad ile görüştü

Sputnik'e göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Rus yetkililerin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Şam'da görüştüğü ve Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, dün Rusya'dan bir gurup yetkilinin Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmesine dair bir açıklama yayımladı.

Görüşmede Suriye'nin kuzeyindeki tansiyonu düşürmeye ilişkin konuşuluğu belirtildi.

Açıklamada, "Görüşmede ülkenin kuzeydoğusundaki gerilimlerin ışığında Suriye'de 'mevcut durum' üzerinde duruldu. Bölgede tansiyonu düşürme ve bu alanlarda güvenliği sağlamak için önlemler alınması gerektiği vurgulandı" denildi.