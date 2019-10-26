Japonya'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Japonya'da şiddetli yağışlarda en az 10 kişi hayatını kaybetti. Kyodo ajansının haberine göre, dünden bu yana şiddetli yağışların etkili olduğu başkent Tokyo'nun doğusundaki Çiba idari bölgesinde 9, kuzeydeki Fukuşima idari bölgesinde ise 1 kişi yaşamını yitirdi.

Bin 200 öğrenci okkullarında mahsur kaldı

Çiba'da yağışlar nedeniyle 15 nehir taştı, bin 800 kişi evlerinden tahliye edildi, bin 200 öğrenci okullarında mahsur kaldı.

Yangın ve Afet Yönetimi Ajansına bağlı kurtarma ekipleri, Sanmu kentinde bir anaokulunda mahsur kalan 60 öğrenci ve öğretmenleri özel amfibi araçlarla okul yerleşkesinden çıkardı.

Ulaşım da felç oldu

Çiba idari bölgesindeki Narita Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar iptal edildi, tren ve otobüs seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle yaklaşık 3 bin yolcu, geceyi havaalanı terminalinde geçirmek zorunda kaldı. Bölgede seller nedeniyle bazı hastane ve bakım evleri de su altında kaldı.

Bir kadın aracıyla sürüklendi

Sakura ve Kamogava kentlerinde de aynı sürede metrekareye 240 milimetre yağış düştüğü bildirildi.

Öte yandan Fukuşima idari bölgesindeki Soma kentinde bir kadının selde sürüklenen aracının içinde ölü bulunduğu bildirildi.

Kanak: Karar