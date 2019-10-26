İran'dan Doğu Akdeniz ülkelerine ilaç ihracat fırsatı mevcut

İRNA muhabirine açıklamalarda bulunan Dünya Sağlık Örgütü Doğu Akdeniz Bölgesi Büro Başkanı Ahmed el-Manzari, İran'da tüketilen ilaçların yüzde 95'inin ülke içinde üretildiğini ve bunun İran için gurur verici bir konu olmakla birlikte, bu ülkeden ilaç ihracatını mümkün kıldığını kaydetti.

İran'da sağlık sektöründe imkanların bulunması ve ilaçların üretiminin sağlık güvenliği ile ilgili olduğunun altını çizen el-Manzari, "İran'ın bu alanlarda güçlü olması çok iyi bir konu ve bunu diğer ülkelerle paylaşması mümkün" diye konuştu.

İran sağlık sisteminin imkan ve gücü ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi, "Ben kesinlikle İran'ın sağlık alanındaki gücünü diğer bölge ülkelerine tanıtacağım ve gittiğim her yerde bu işi yapıyorum" diye ekledi.