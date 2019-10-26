  1. Dünya
  2. Ortadoğu
26 Ekim 2019 - 18:41

Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi:

İran'dan Doğu Akdeniz ülkelerine ilaç ihracat fırsatı mevcut

İran'dan Doğu Akdeniz ülkelerine ilaç ihracat fırsatı mevcut

Dünya Sağlık Örgütü Doğu Akdeniz Bölgesi Büro Başkanı, "İran'dan Doğu Akdeniz ülkelerine ilaç ihracatı ve bilim transferi fırsatı mevcut ve Dünya Sağlık Örgütü de her daim ülkeler arasında iş birliğini destekliyor" dedi.

İRNA muhabirine açıklamalarda bulunan Dünya Sağlık Örgütü Doğu Akdeniz Bölgesi Büro Başkanı Ahmed el-Manzari, İran'da tüketilen ilaçların yüzde 95'inin ülke içinde üretildiğini ve bunun İran için gurur verici bir konu olmakla birlikte, bu ülkeden ilaç ihracatını mümkün kıldığını kaydetti.

İran'da sağlık sektöründe imkanların bulunması ve ilaçların üretiminin sağlık güvenliği ile ilgili olduğunun altını çizen el-Manzari, "İran'ın bu alanlarda güçlü olması çok iyi bir konu ve bunu diğer ülkelerle paylaşması mümkün" diye konuştu.

İran sağlık sisteminin imkan ve gücü ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi, "Ben kesinlikle İran'ın sağlık alanındaki gücünü diğer bölge ülkelerine tanıtacağım ve gittiğim her yerde bu işi yapıyorum" diye ekledi.

News Code 1882065

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 6 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler