DEAŞ'ın yeni lideri Abdullah Kardaş iddiası

Terör örgütü DEAŞ’ın kurucusu Ebubekir el Bağdadi’ye yönelik önceki gece Suriye’nin İdlib vilayetindeki Barisha köyünde ABD askerlerince operasyon düzenledi. Operasyona 8 helikopter katıldı.

ABD Başkanı Trump dün Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, Bağdadi’nin bir tünelde kıstırıldığını, üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirerek iki eşi ve üç çocuğuyla öldüğünü söyledi.

Yeni lider Abdullah Kardaş iddiası

Öte yandan, Newsweek'in haberine göre DEAŞ, Bağdadi'nin haleflerinden birisini lideri olarak seçti.

Haberde, örgütün yeni lideri olarak, yakın bir zamanda Bağdadi tarafından örgütün din işlerini yönetmesi için görevlendirilen Hacı Abdullah el-Afari lakaplı Abdullah Kardaş'ın belirlendiği bilgisi verildi.

Kaynak: CNN Türk

