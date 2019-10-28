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28 Ekim 2019 - 11:28

Trump, süresi dolmuş teröristlerin yok edicisidir

Trump, süresi dolmuş teröristlerin yok edicisidir

İran Anayasayı Koruma Konseyi Sözcüsü Abbas Ali Kedhudayi, “ABD, terör örgütlerinin yaratıcısı ve Trump ise süresi dolmuş bu teröristlerin yok edicisidir” dedi.

İran Anayasayı Koruma Konseyi Sözcüsü Abbas Ali Kedhudayi, terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi’nin öldürülmesine ilişkin sosyal medya twitter hesabı üzerinden bir yazı paylaşarak, “Bağdadi’yi öldürmekten daha önemli olan terörizm fikri ve bunun bazı hükümetlerce gayrimeşru amaçlar için kullanılmasıdır” dedi.

Kedhudayi’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“ABD Eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’un da dediği gibi ABD, terör örgütlerinin yaratıcısı ve Trump ise süresi dolmuş bu teröristlerin yok edicisidir. Terör örgütü DEAŞ’tan sonra yeni bir terör örgütünün oluşturulmasını beklemeli miyiz?”

News Code 1882087
Ruya FEREYDUNI

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