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29 Ekim 2019 - 10:04

Soçi Mutabakatı'nda 150 saatlik süre bugün doluyor

Soçi Mutabakatı'nda 150 saatlik süre bugün doluyor

Rusya ile Türkiye arasında varılan mutabakat gereği PKK/YPG'nin Güvenli Bölge'den çekilmesi için verilen 150 saatlik süre bugün doluyor.

Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim'de varılan mutabakata göre, PKK/YPG'nin 23 Ekim 12.00'den itibaren 150 saat içerisinde Türkiye sınır hattından 32 kilometre geri çekilmesi öngörülüyor. Süre, 29 Ekim saat 18.00'de bitiyor.

Ankara'nın konuyla ilgili tavrı net. PKK/YPG unsurları tamamen çekilmezse görüldükleri yerde anında etkisiz hale getirilecekler.

Rus askeri heyet Ankara'da

Sahadan gelen bilgiler çekilmenin devam ettiği yönünde.

Çekilme süreci devam ederken görüşme trafiği de hızlandı. Geniş kapsamlı bir Rus askeri heyeti Ankara'ya geldi. 

Türkiye Milli Savunma Bakanlığında kapsamlı görüşmeler yapılıyor. Sahadaki son durum ve Soçi Mutabakatını denetlemek üzere kurulacak mekanizmanın yapısı yer alıyor.

Ankara'da bulunan Rus Askeri Heyeti ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere birinci gün çalışmaları tamamlandı.

Görüşmelere bugün de devam edilecek.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1882106

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