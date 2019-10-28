İslam Devrimi Lideri'nden taziyet mesajı

Parstoday'ın haberine göre, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei yayınladığı söz konusu taziyet mesajında şu ifadelere yer verdi: Bu değerli alim, İslam'ın Asr-ı Saadet tarihiyle ilgili güçlü kalemiyle telif ettiği eserlerle, İslam dünyasına büyük hizmet sunarken, kültürel alanda önemli bir ihtiyacı da karşılamış bulunuyor.

İslam Devrimi Lideri mesajının devamında hüccetülislam Seyyit Cafer Murtaza için Allah'tan rahmet ve mağfiret talep etti.

Lübnanlı din alimi merhum Hüccetülislam Murtaza, Lübnan'da İmam Ali Bin Ebutalib (as) dini ilimler merkezinin yanı sıra birçok İslami merkezin inşasına imza atmıştı.

Hüccetülislam Murtaza, 4 Ekim'de, hasta yatağında uzun süre katlandığı acıların ardından fani dünyayı terk etti.