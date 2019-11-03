İslam Devrimi Lideri: ABD ile müzakereden bir sonuç çıkmaz

13 Aban (4 Kasım) Dünya Emperyalisti ile Mücadele Günü arafesinde İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün yüzlerce öğrenci ile bir araya geldi.

Devrim Lideri’nin konuşmasından satır başları şöyle:

- ABD, Kasım 1964’da İran’daki kukla rejimi Aziz İmam Humeyni’yi sürgüne gönderdikten bugüne kadar hiç değişmemiştir. Amerika aynı Amerika ve kurt gibi kötü huylu ve dünya çapında bir diktatör. Kötülük bugün de ABD'de mevcut.

- Evet, Amerika bugün 1964 yılındakinden daha zayıf bir halde, ancak aynı zamanda daha da vahşi ve gaddar olmuştur.

- ABD geçtiğimiz 41 yılda İran halkına karşı elinden gelen her kötülüğü yaptı: darbe, kışkırtma, ülkeyi parçalama, kuşatma ve ...

- Elbette biz de boş durmadık ve birçok konuda ABD’yi köşeye sıkıştırdık, ancak İran İslam Cumhuriyeti’nin Amerikan komplolarına verdiği en önemli cevap ABD’nin yeniden İran siyasetine sızma planını önlemekti.

- Amerika’nın sızma planını engellemenin bir yolu müzakereleri yasaklamaktır. Elbette bu Amerika için çok zor. Bu müzakere yasağı güçlü bir gerekçeye sahip. Bu yasak düşmanın sızma planını engelliyor, İran İslam Cumhuriyeti'nin dünyaya güçlü imajını gösteriyor ve Amerika'nın sahte ihtişamını kırıyor.

- Bazıları müzakerenin ülkenin sorunlarını çözebileceğine inanıyor. Bu büyük bir hata, yüzde yüz yanlış.

- ABD, İran liderleriyle müzakere etmek için yıllardır ısrar ediyor ve İran İslam Cumhuriyeti ise reddediyor. Bu, dünyada Amerika'nın diktatörlüğünü kabullenmeyen bir ulus ve devlet olduğu anlamına gelir.

- Karşı taraf, Tahran’ın müzakereyi kabul etmesini İran İslam Cumhuriyeti’ni dize getirme olarak görüyor. ‘İran’ı dize getirdik’ demek istiyor. Uyguladığı azami baskı politikasının doğru olduğunu ispatlamaya çalışıyor. Sonra İran’a hiçbir imtiyaz vermeyecek.