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18 Kasım 2019 - 13:38

İran'dan Seri Lanka'ya tebrik mesajı

İran'dan Seri Lanka'ya tebrik mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Seri Lanka’nın eski Savunma Bakanı Gotabaya Rajapaksa’yı cumhurbaşkanlığı seçiminde zafer kazanması dolayısıyla tebrik etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi yayınladığı bir mesajda, Seri Lanka’nın eski Savunma Bakanı Gotabaya Rajapaksa’yı cumhurbaşkanlığı seçiminde zafer kazanması dolayısıyla tebrik etti.

Seri Lanka’da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin başarılı bir şekilde yapıldığını belirten Musevi, bu ülkenin haklıyla hükümetini tebrik ederek, Rajapaksa’nın yeni görev döneminde İran-Seri Lanka arasındaki ilişkilerin iki ülke halkının menfaatları doğrultusunda güçlendirilmesini temenni etti.

News Code 1882493

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