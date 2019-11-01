ABD'den İran'ın inşaat sektörüne yaptırım kararı

Sputnik'e göre, ABD yönetimi, İran'ın inşaat sektörü ile askeri alanlarda kullanılan bazı önemli materyallerin ticaretini hedef alan yeni yaptırımlar getirildiğini açıkladı.

ABD daha önce de İran'ın finansal yapısını hedef alarak İran Merkez Bankasını yaptırım listesine almıştı.

ABD yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilerek İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti.