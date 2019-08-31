Özbekistan'da İran müzik grubuna ödül

Özbekistan’ın Semerkant kentinde yapılan 12. Şark Teraneleri (Doğu Melodileri) Uluslararası Müzik Festivali, sona erdi.

Bu yılki festivale İran dahil 75 ülkeden 340 sanatçı katıldı. 25-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen festivalin son gününde, ödül kazanan gruplar açıklandı.

Özbek basınına göre, festival tarafından İranlı kadınlardan oluşan “Haray” adlı müzik grubuna geleneklere bağlılıklarından dolayı özel bir ödül verildi.

Haray Kadınlar Müzik Grubu, 2005 yılında İran'ın Kuzey Horasan eyaletinde Nastaran Abulhasanzade Kuçani tarafından oluşturulan bir folklor müzik grubudur. Bu grup Farsça, Kürtçe ve Türk halk müziğini dünyaya tanıtıyor.

Haray grubu şimdiye kadar Türkiye, Rusya, Ermenistan, Gürcistan, Irak, BAE, Tayland, Azerbaycan, Almanya, Hindistan, Hollanda, Fransa ve İspanya gibi birçok yabancı ülkede konserler vermiştir.