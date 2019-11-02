  1. Ekonomi
2 Kasım 2019 - 17:04

Bakü otobanla İran'a bağlanıyor

Bakü otobanla İran'a bağlanıyor

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, Azerbaycan’ın başkenti Bakü'nün otoyolla İran’ın Erdebil ile Reşt kentine bağlanacağını bildirdi.

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, son günlerde gerçekleştirdiği Azerbaycan ziyaretini değerlendirerek, İran-Azerbaycan ilişkilerinin en iyi seviyesiye ulaştığını belirtti.

İki ülke arasındaki ortak projelere değinen İslami, Azerbaycan’ın başkenti Bakü'nün otoyolla İran’ın Erdebil ile Reşt kentine bağlanacağını duyurdu.

Bakü’de Azerbaycan’ı İran’a bağlayan Astara-Astara demiryolu projesinin ele alındığını aktaran İslami, “Azerbaycan tarafı Reşt-Astara demiryolu projesinin acilen bitmesini bekliyor.” ifadesini kullandı.

Astara-Astara, Gazvin-Reşt, Reşt-Astara demiryolları ve Astra nehrinin üzerinden geçerek Azerbaycan ve İran demiryollarını birleştirecek köpru Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru'nun parçası olacak.

Kuzey Avrupa'yı Güneydoğu Asya ile yakınlaştıracak Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru, Azerbaycan, İran ve Rusya demiryollarını birbirine bağlayan bir bağlantı görevi görecek.

Kuzey-Güney ve Güney-Batı demiryolu projeleri hayata geçtiği takdirde, Güneydoğu Asya ile Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) ve Avrupa ülkeleri arasında İran üzerinden çok miktarda mal taşınarak ekonomi alanında ülkeye büyük fayda sağlayacaktır.

News Code 1882184

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 8 + 4 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler