Bakü otobanla İran'a bağlanıyor

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, son günlerde gerçekleştirdiği Azerbaycan ziyaretini değerlendirerek, İran-Azerbaycan ilişkilerinin en iyi seviyesiye ulaştığını belirtti.

İki ülke arasındaki ortak projelere değinen İslami, Azerbaycan’ın başkenti Bakü'nün otoyolla İran’ın Erdebil ile Reşt kentine bağlanacağını duyurdu.

Bakü’de Azerbaycan’ı İran’a bağlayan Astara-Astara demiryolu projesinin ele alındığını aktaran İslami, “Azerbaycan tarafı Reşt-Astara demiryolu projesinin acilen bitmesini bekliyor.” ifadesini kullandı.

Astara-Astara, Gazvin-Reşt, Reşt-Astara demiryolları ve Astra nehrinin üzerinden geçerek Azerbaycan ve İran demiryollarını birleştirecek köpru Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru'nun parçası olacak.

Kuzey Avrupa'yı Güneydoğu Asya ile yakınlaştıracak Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru, Azerbaycan, İran ve Rusya demiryollarını birbirine bağlayan bir bağlantı görevi görecek.

Kuzey-Güney ve Güney-Batı demiryolu projeleri hayata geçtiği takdirde, Güneydoğu Asya ile Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) ve Avrupa ülkeleri arasında İran üzerinden çok miktarda mal taşınarak ekonomi alanında ülkeye büyük fayda sağlayacaktır.