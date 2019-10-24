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24 Ekim 2019 - 18:00

İran ve Azerbaycan cumhurbaşkanları bir araya geldi

İran ve Azerbaycan cumhurbaşkanları bir araya geldi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bu ülkenin başkenti Bakü'de görüştü.

18. Bağlantısızlar Hareketi Liderler Zirvesi'ne katılmak amacıyla Azerbaycan'a giden İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Bakü'de mevkidaşı İlham Aliyev'le bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel konular ve enerji ve transit alanlarında iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların sonu durum ele alındı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, yarın Bağlantısızlar Hareketi Liderler Zirvesi'nde bir konuşma yapacak.

Ruhani, bugün Azerbaycan'a gitmeden önce havalimanında yaptığı açıklamalarda “Bu ziyaret kapsamında Tahran-Bakü ilişkilerindeki önemli konular ve ortak anlaşmalarla planlar konusunda değerlendirmeler yapılacak” diye konuştu.

News Code 1882035

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