İran ile Azerbaycan'ın askeri işbirliği artacak

İran-Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki 2. Ortak Savunma Komisyon'u toplantısı bugün sabah saatlerinde Tahran'da düzenlendi.

İran Genelkurmay Başkanlığı Uluslararası İşler Başkanı General Kadir Nizami ve Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Fuad Muhammedov başkanlığıyla düzenlenen bu toplatında ortak askeri tatbikatın yanı sıra çeşitli bilim, eğitim, kültür ve askeri tıp alanındaki işbirliği konuşuldu.

Bunun yanı sıra trörizm, insan ve uyuşturucu kaçaklığıyla mücadele, Hazar Denizi ve Kafkasya bölgesinin güvenliği taraflar arasında masaya yatırılan diğer konulardı.

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi ve Genelkurmay Başkanlığı Koordinatör Yardımcısı General Ali Abdullahi'nin katılımıyla düzenlenen toplantı heyetler arasında bir anlaşmanın amzalanmasıyla sona erecektir.

İran- Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki 3. Ortak Savunma Komisyon'u toplantısı önümüzdeki yıl Bakü'de düzenlenecek.