İran'dan Manama Uluslararası Güvenlik Toplantısı'na tepki

İran Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya Twitter üzerinden ABD öncülüğünde Bahreyn'de düzenlenen uluslararası güvenlik toplantısına tepki gösterdi.

Bahreyn'de düzenlenen uluslararası Siyonist rejimin de katıldığına işaret eden Emir Abdullahiyan, “Güvenlik toplantısına gayri meşru İsrail rejimi temsilcisinin katılması Al Halife rejiminin çöküşüne yardımcı olur." dedi.

Emir Abdullahiyan, Al Halife rejimine kısa geçmişini gözden geçirip bölgenin geleceğine dair mantıklı düşünmesini tavsiye etti.

Bahreyn'de iki günlük uluslararası güvenlik toplantısı dün başlamış. ABD öncülüğünde organize edilen toplantıya 60 ülkeden katılım sağlandığı bilgisi verilirken katılımcı ülkelerin listesi paylaşılmamıştı.