İran: Nükleer anlaşma taahhütlerini azaltmaya devam edeceğiz

İran'ın BM Elçisi İshak Al-Habip, BM Genel Kurulu’nda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın son raporuna ilişkin konuşma yaptı. Al-Habip, “Bazı güçlerin nükleer bilim ve teknolojiyi tekelleştirme çabaları çok tehlikeli ve endişe vericidir ve aynı zamanda olumsuz sonuçlar doğurabilir.” dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) yükümlülükleri onaylamaktan sorumlu tek yetkili merci olarak hitap eden Al-Habip, “Uluslararası kurumların ikili politik ve çifte standartları terk etmeleri ve bağımsız, tarafsız, mantıklı ve yasalara uygun olan profosyonelce bir tavır sergilemesi gerekir.” ifadesini kullandı.

“Bazı ülkeler BM Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı gibi kurumları kötüye kullanılma fırsatlarını değerlendirmeyi düşünüyor.” diyen Al-Habip, bunun sözü geçen önemli kurumların itbarını zedeleyebileceğini söyledi.

Al-Habip, ABD’nin nükleer anlaşmadan geri çekilmesi ile birlikte yaptırımların yeniden uygulanmasının anlaşmaya ciddi bir şekilde dengesizlikler getirdiğini kaydederek, “ABD sistematik olarak uluslararası yükümlülükleri ihlal ediyor. Örneğin başkalarını da BM Güvenlik Konseyi 2231 sayılı kararını ihlal etmesine zorluyor.” açıklamasında bulundu.

Al-Habip sözlerine şöyle devam etti:

“İran, ABD’nin sözde azami baskısından sonra ağır bir bedel ödedi ve nükleer anlaşmayı korumak için payından daha fazla katkıda bulundu, ancak İran tek başına tüm baskıları ve maliyetleri üstlenemez. Dolayısıyla dengeyi sağlamak amacıyla anlaşma kapsamında bazı taahhütlerini askıya almıştır. İran, yeterli tedbirler alınmadığı sürece anlaşma hükümlerine göre her 60 günde bir taahhüdünü azaltacaktır ve elbette bu eylemlerden geri dönebiliriz.”

Avrupa Birliği’nin nükleer anlaşma iddiasına ilişkin Al-Habip, “AB anlaşmayı koruma konusunda çok ciddiyse, İran’a fayda sağlayacak pratik adımlar atmalı.” diye konuştu.

İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini sürdüreceğinin altını çizen Al-Habip, Avrupa’dan işgalci İsrail rejiminin nükleer silah ve gizli nükleer programı hususunda sessizliğini bozmasını istedi.