Sadece yerine getirdiğiniz bir taahhüdü gösterin

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kişisel twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir yazıda, AB Dış Politika Koordinatörü ve nükleer anlaşmadaki diğer üyelere hitaben yazdığı 6 Kasım 2018 tarihli mektubunu da ekleyerek, Avrupa dışişleri bakanları tarafından yapılan açıklamalara tepki gösterdi.

Zarif’in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa Birliği’ndeki (AB) mevkidaşlarımla Almanya, Fransa ve İngiltere’ye:

1. Nükleer anlaşmadaki tüm taahhütlerimizi yerine getirdik. Siz nasıl?! Gerçekten?

Son 18 ay içerisinde yerine getirdiğiniz tek bir taahhüt var mı?

2. Siz vakit kaybetmeye meşgulken İran ihtilafları çözme mekanizmasını başlattı ve tamamladı.

Biz şu an nükleer anlaşmanın 36. paragrafındaki maddelerin birini kullanıyoruz. 6 Kasım 2018’de gönderdiğim mektubumu gözden geçirin.”

İngiltere, Almanya ve Fransa dışişleri bakanları ile AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, yayımladıkları ortak yazılı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İran'ın Fordo tesisinde yeniden uranyum zenginleştirmeye başladığını teyit ettiğine işaret edilmişti.

Açıklamada İran'ın attığı son adımının anlaşmaya uygun olmadığı öne sürülmüştü.