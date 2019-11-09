Zarif: Nükleer anlaşma konusunda müzakere kapısı açık

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 24. Bakanlar Konseyi Toplantısına katılmak üzere Türkiye’ye giden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Antalya'da nükleer anlaşmaya ilişkin açıklamada bulundu.

İran’ın nükleer anlaşmadaki taahhütleri azaltma doğrultusunda attığı dördüncü adıma ilişkin Zarif, “Dördüncü adımı attık. Diğer tarafların eylemlerinin başarısız olduğu takdirde bir sonraki adımı atacağımızı söylemiştik. Dördüncü adım bu çerçevede yapılmıştır.” dedi.

Bakan Zarif, “Cumhurbaşkanı Ruhani nükleer anlaşmadaki taahhütleri azaltma süreci başladığında Tahran'ın attığı adımının ABD'nin anlaşmadan tek yanlı çıkması ve Avrupa'nın anlaşmaya karşı taahhütlerini yerine getirmemesine bir cevap olduğunu ve İran'ın bu girişimlerinin devam edeceğini söylemişti. Fakat müzakereden de yanayız ve bu yönde ilk günden itibaren görüşmeler başlattık.” ifadelerinde bulundu.

Zarif, sözlerine şöyle devam etti:

“Müzakereye asla ‘hayır’ demedik. Şu anda mevcut anlaşmayı korunmak isteyen çeşitli taraflarla görüşüyoruz. Fransa başta olmak üzere konuyla ilgilenen diğer taraflarlarla görüşmeler devam ediyor.”

Dışişleri Bakanı Zarif, “Müzakere ile bir anlaşmaya varmak için her zaman müzakere kapısını açık bıraktık.” diye konuştu.

