Zarif, Antalya'da Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile görüştü

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 24. Bakanlar Konseyi Toplantısına katılmak üzere Türkiye’ye giden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün sabah sattlerinde toplantı öncesi Türk mevkidaşi Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulundu.

Taraflar görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son gelişmeleri konuştular.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (EİT) Antalya'daki 24. Bakanlar Konseyi toplantısında, Türkiye EİT Dönem Başkanlığını Tacikistan’dan devralacak.

EİT, bölgesi içindeki ticari engelleri kaldırmak ve bölge içi ticareti geliştirmek ve üye ülkelerin küresel pazarlarla bütünleşmesini teşvik etmek, üye ülkeler arasındaki kültürel ve tarihi bağları güçlendirmeyi amaçlıyor.

İran, Türkiye ve Pakistan'ın kurucu üye olduğu EİT'nın diğer üyeleri ise Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan.