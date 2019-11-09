Dışişleri Bakanı Zarif'ten yerli para vurgusu

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Antalya'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT-ECO) 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı’nda konuşma yaptı.

Dışişleri Bakanı Zarif, "EİT’in bölgemizdeki yakınsama ve ekonomik uyum potansiyeli iyi şekilde değerlendirilmemiştir. Dolayısıyla en büyük önceliğimiz, bölgenin ortak değerleri ile bölge halklarının refahını arttırmanın yanı sıra barış ve istikrarı teşvik etmekle EİT Topluluğu’nun gerçekleştirilmesi olmalı.” dedi.

Zarif, “İlk ve en önemli mesele ekonomik kalkınma için uygun bir modelin olmaması. Bu yönde EİT amaçlarına ulaşmak için yeniden düzenlenmesi gerekir.” ifadesini kullandı.

Bakan Zarif, “2025 Vizyonu’nun hedeflerine ulaşmak için öngörülen mekanizmalar ile planlarları hızlanmdırmamız gerekiyor.” açıklamasını yaptı.

Ulaşım sektörünün en büyük önceliğinin transit koridorunun oluşturulmasıyla birlikte ilgili faaliyetlerin yürütülmesi olduğuna dikkati çeken Zarif, İran’da bu alanda önemli yatırımların yapıldığunu söyledi.

Zarif ayrıca, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’na üyle olan ülkeler arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin kullanılması gerektiğine vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanı Zarif, turizm sektörünün önemine değinerek, bu sektörü güçlendirecek herhangi bir planı olumlu karşıladıklarını dile getirdi.

İran’ın ABD’nin tek taraflı ekonomik terörizmiyle uğraşırken EİT’le ilgili taahhütlerine saldık kaldığını ve ilgili projelerini sürdüreceğini bildiren Zarif, “İran İslam Cumhuriyeti, EİT’in kurucu üyelerinden biri olarak Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’ndaki reform sürecini tamamen destekliyor.” diye konuştu.

EİT, bölgesi içindeki ticari engelleri kaldırmak ve bölge içi ticareti geliştirmek ve üye ülkelerin küresel pazarlarla bütünleşmesini teşvik etmek, üye ülkeler arasındaki kültürel ve tarihi bağları güçlendirmeyi amaçlıyor.

İran, Türkiye ve Pakistan'ın kurucu üye olduğu EİT'nın diğer üyeleri ise Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan.