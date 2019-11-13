Savunma Bakanı'ndan ABD'nin İran Silahlı Kuvvtleri yaptırımına tepki

Bugün sabah saatlerinde düzenlenen bakanları kurulu toplantısı sırasında basın mensuplarına açıklama yapan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, ABD’nin İran Silalı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı’na yönelik yaptırımları ve bu yaptırımların silahlı kuvvetlerinin çalışmaları üzerinde etkili olup olmayacağına ilişkin olarak, “ABD’nin yeni yaptırım listesinde yer alan isimler İran'a onur kazandırmıştır ve bu yaptırımların İran Silahlı Kuvvetlerinin çalışmaları üzerinde hiçbir etkisi yoktur” dedi.

Tuğgeneral Hatemi, İran Silahlı Kuvvetlerinin yeterli bir şekilde çalıştığını ve bu yaptırımların onların üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını söyledi.