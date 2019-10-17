"Yasin" jet eğitim uçağı yaptırımların etkili olamadığını gösterdi

İran'ın yerli yapım “Yasin” adlı jet eğitim uçağı bugün sabah saatlerinde İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi’nin katıldığı bir törende görücüye çıkarıldı.

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi yaptığı konuşmada, “Bu gelişmiş Jet eğitim uçağı, yerli uzmanlar tarafından üretilerek yaptırımların İran İslam Cumhuriyeti'ni etkilemediğine dair küresel kibire açık bir mesaj iletmektedir” ifadelerinde bulundu.

Tüğgeneral Hatemi, “Yasin” Jet eğitim uçağının kısa bir sürede tasarlanarak üretildiğini belirterek, “Bu projenin nihai ürüne ulaşması sadece 6 yıl zaman aldı” dedi.

“Yasin” jet eğitim uçağının İran’ın tümüyle yerli tasarımı ve yerli yapımı olduğunu belirten Tuğgeneral Hatemi, bu uçağın ülkenin hava kuvvetlerinin gelişmiş uçuş eğitimi yönündeki ihtiyaçlarını gidermek amacıyla yapıldığını söyledi.

“Yasin” jet eğitim uçağı 12 metre uzunluğa ve 4 metre yüksekliğe sahip olmasıyla birlikte 12 kilometre yüksekliğe ulaşabilme kabiliyetine sahiptir.