İran Savunma Bakanı Suriyeli mevkidaşı ile telefonda görüştü

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, Suriyeli mevkidaşı Ali Abdullah Eyüp ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İran’ın Suriye'nin yeniden yapılandırmasında işbirliği yapmaktan yana olduğunu vurguladı.

Tarafların bu görüşmede, iki ülke arasındaki anlaşmanın önemli maddelerinden biri olarak 'Ortak Savunma ve İşbirliği Komisyonu' toplantısı yapılması konusunda anlaştıkları belirtildi.

Tuğgeneral Hatemi, Suriye’nin istikrara kavuşmasından memnuniyetini dile getirerek, İsrail’e ait İHA’ların Hama ve Kuneytire vilayetlerinde Suriye hava savunma ve ordu güçleri tarafından düşürüldüğünü bu ülkenin savunma alanında "bir ilerleyiş" olarak nitelendirdi.

İran İslam Cumhuriyeti’nin temel politikasının bölgedeki ülkelerle birlikte barış ve kalıcı güvenlik sağlamak olduğuna dikkati çeken Tuğgeneral Hatemi, Ankara’da düzenlenen Suriye konulu üçlü zirvede de tarafların Suriye’nin ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünün öneminin altını çizdiklerini belirtti.

Taraflar görüşmede ilaveten, İran ile Suriye’nin ikili ve bölgesel alanlardaki işbirliğinin devam etmesi gerektiğini vurguladılar.