Düşmanın azami baskısına karşı muzaffer olacağız

İran Savunma Bakanı Tüğgeneral Emir Hatemi, bugün Tahran'daki Kutsal Savunma ve İslam Devrimi Müzesi’nde düzenlenen bir etkinlikte konuşma yaptı.

Tuğgeneral Hatemi, Aramco saldırısına dair şu açıklamalarda bulundu:

“Yemen'de Amerikalılar ve Suudiler birkaç gün içinde Yemenlileri bitirebileceklerini hayal ederdi, ancak bugün Yemenliler her zamankinden daha güçlü ve düşman topraklarındaki belirli hedefleri de vurabiliyorlar. Düşmanlar (Aramco saldırı konusunda) utançla başklarını suçluyorlar. Onlar güçlü bir rahip göstermekle bir az itibar kazanabileceklerini sanıyorlar. Fakat Yemenliler daha fazla ilerleme kaydederek güçlü olduklarını kanıtladılar.”

Küresel istikbarın Suriye ile Irak’ta da şehadet ve direniş kültürü sonucu hezimete uğradığını hatırlatan Tuğgeneral Hatemi, “Ülkemizde gösterilen büyük direniş düşmanları ‘maksimum baskı’dan ‘maksimum iltimas’a başvurmalarına neden olacak.” ifadesini kullandı.

“İşbirliği ve empati ile düşmanın azami baskı stratejisine karşı muzaffer olacağız.” diyen Savunma Baknı, İran’ın son bir yılda düşmanın baskısına rağmen büyük ilerleme kaydettiğini dile getirdi.