İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait inşaat halindeki evi yıktı

Yerel kaynaklar, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine bağlı Atuf köyünde Filistinli Naci Beni Udeh'e ait inşaat halindeki bir evin İsrail güçlerince yıkıldığını belirtti.

İsrail makamlarının 20 gün önce Beni Udeh'e 70 metrekarelik evini yıkması için yazılı bir mesajı gönderdiği ifade edildi.

Söz konusu evin "ruhsatsız" olduğu ve bulunduğu bölgenin de "C bölgesi" olarak değerlendirdiği için yıkıldığı dile getirildi.

İsrail, işgal ettiği Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Yerel kaynaklar, sadece geçen yıl Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 538 ev ve iş yerinin "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle İsrail güçlerince yıkıldığını belirtiyor.

Kaynak: AA