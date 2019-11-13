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13 Kasım 2019 - 18:32

İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait inşaat halindeki evi yıktı

İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait inşaat halindeki evi yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait inşaat halindeki bir evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

Yerel kaynaklar, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine bağlı Atuf köyünde Filistinli Naci Beni Udeh'e ait inşaat halindeki bir evin İsrail güçlerince yıkıldığını belirtti.

İsrail makamlarının 20 gün önce Beni Udeh'e 70 metrekarelik evini yıkması için yazılı bir mesajı gönderdiği ifade edildi.

Söz konusu evin "ruhsatsız" olduğu ve bulunduğu bölgenin de "C bölgesi" olarak değerlendirdiği için yıkıldığı dile getirildi.

İsrail, işgal ettiği Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Yerel kaynaklar, sadece geçen yıl Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 538 ev ve iş yerinin "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle İsrail güçlerince yıkıldığını belirtiyor.

Kaynak: AA

News Code 1882423

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