Tahran-Saraybosna ilişkileri Bonsa Hersek'te değerlendirildi

İran'ın Saraybosna Büyükelçisi Mahmud Haydari, Bosna Cumhurbaşkanlığı Konseyi Bakanı Jeljko Komşiç ile bir araya gelerek, görüş teatisinde bulundu.

Haydari görüşmede İran ile Bonsna’nın siyaset, ekonomik ve kültürel alanlardaki ilişkilerinin iyi durumda olduğunu belirterek, İran’ın Balkanlarda istikrarın artması ve Bosna’nı toprak bütünlüğüyle gelişmesi isteğinde olduğunu söyledi.

Bosna Cumhurbaşkanlığı Konseyi Bakanı Jeljko Komşiç da iki ülkenin dostane ilişkilerine vurgu yaparak, İran ile ilişkilerin tüm alanlarda gelişmesini istedi.