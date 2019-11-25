Azez'de bombalı araçla saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

Azez'in ilçe merkezinde araca yerleştirilen bombalı düzenek infilak ettirildi.

Terör saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 3 sivil ağır yaralandı.

Patlama sonucu çevrede maddi zarar oluştu.

Güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Milli Savunma Bakanlığından tepki

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı da, Azez'de düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yaptı.

"İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK/YPG bu kez de Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Azez’deki masum sivilleri hedef aldı. Şehir merkezindeki otogarın önünde bombalı araç patlatan teröristler, ilk bilgilere göre 2 kişiyi katlederken, en az 3 masum sivili de ağır yaraladı."

Kaynak: TRT Haber