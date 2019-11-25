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25 Kasım 2019 - 09:31

Suriye ordusunun İdlib'de ilerleyişi sürüyor

Suriye ordusunun İdlib'de ilerleyişi sürüyor

Suriye ordusu, dün “Nusra Cephesi” terör örgütü teröristlerini sayı ve cephane bakımından ağır kayıplara uğrattıktan sonra İdlib'in güneydoğu kırsalındaki el Mşeyrfe Köyünü tamamen ele geçirdi.

Suriye ordusu, dün “Nusra Cephesi” terör örgütü teröristlerini sayı ve cephane bakımından ağır kayıplara uğrattıktan sonra İdlib'in güneydoğu kırsalındaki el Mşeyrfe Köyünü tamamen ele geçirdi.

Suriye Arap Haber Ajansı (SANA) muhabiri, ordu birliklerinin geçen saatler içerisinde Nusra Cephesi teröristleri ve ona bağlı terör gruplarıyla İdlib’in güneydoğu kırsalında şiddetli çatışmalar yaşadıklarını bunun sonucunda da el Mşeyrfe Köyünü tamamen ellerine geçirmeleriyle sona erdiğini ifade etti.

Muhabir, çatışmalar sonucunda çok sayıda teröristin ölü düşürüldüğünü ellerinde bulunan savaş silah ve teçhizatlarının da imha edildiğini, geri kalan teröristlerin ise İdlib güney kırsalında yayıldıkları bölgelere firar ettiklerini söyledi.

News Code 1882662

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