İran ile Suriye’nin terörle mücadele işbirliği devam edecek

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Şam’da bulunan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur ile görüştü.

Bölgenin tanık olduğu son gelişmeler ele alındığı görüşmede, her iki taraf, terörle mücadelede tüm bölge ülkelerini olumlu güvenle yansıyacak nihai sona erene dek işbirliği ve koordinasyonun devam etmesi gereğini belirtti.

Dün gerçekleşen görüşmede ayrıca başta ekonomik olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerin muhtelif alanlarda geliştirilmesi yollarını ele aldı.

Esad bu görüşmede , terörle mücadele ekseninde en önemli güç unsurunun değişmesi mümkün olmayan ilkelere bağlı kalmak olduğunu açıklayarak, dostlarımızla birlikte çatışmamızın Batı’nın her yerde dökülmeye başlayan işbirlikçileri ve kiralıklarını vurmak kanalıyla sömürgeci ülkelerinin tamahlarına karşı koymanın sürdüğünü vurguladı.

Beşar Esad, Suriye’nin ülkedeki durum için çözüm bulmayı hedefleyen herhangi çabayı desteklediğine ancak halihazırda savaşın çözümünün Anayasa Komitesi kanalıyla olabileceğini ima eden girişimlerin bulunduğuna, bunun da doğru olmadığını çünkü Suriye’deki savaşın anayasaya yönelik anlaşmazlık veya bölünme sebebiyle olmadığını bilakis, öldürme, korkutma ve sabotajla başlayan terörün bulunmasıyla başladığını, bu yüzden savaşın terörün bitmesiyle sona ereceğine işaret etti.

Öte yandan yönetim ve halk olarak Suriye’yi teröre karşı şu ana kadar sağlanan zaferlerden dolayı kutlayan Zünnur, İran ile Suriye’yi bir araya getirenin somut olarak taktiksel davalardan daha uzak olduğunu, aynı gelecek ve şerefli aynı ortak tarihe sahip olduklarını belirterek, Suriyelilerin bugün yaşadıkları savaşı devriminden beri İran’ın da yaşadığını, ve İran’ı o zaman cephelerinin çokluğuna rağmen zafare eriştiğini ve Suriye’nin karşılaştığı bütün zorluklara rağmen zafere erişeceğine işaret etti.

Kaynak: SANA