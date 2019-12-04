İran halkı Amerika'ya sert bir tokat vurdu

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, bugün sabah saatlerinde katıldığı bir törende yaptığı konuşmada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Direniş Ekseni’nin kazanımlarına işaret eden Tümgeneral Selami, “Bugün Lübnan, Hizbullah Hareketi’nin Siyonistlere karşı güçlü bir şekilde durduğu için gurur duyuyor. Bu hareket Amerikan, Siyonistler ve Suudilerin (kötü) politikalarını başarısız kılıyor. Bahreyn, Irak ve Yemen’de de aynı şekilde. Direniş güçleri Suudiler ve BAE’lileri korkutuyor. İran şu anda zirvede İslam dünyası da öyle." ifadelerinde bulundu.

Tümgeneral Selami, İran’daki son olaylar hakkında, İran milletinin Amerika ile istikbara sert bir tokat vurduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“Düşman İran halkından yediği darbeyi telafi etmek için ülkede son fitneyi çıkardı ve ekonomik savaş ve azami yaptırımı İran’daki bir olaya bağlamak istedi. Pusu kuran düşman bölyece bu durumdan yararlanmaya çalıştı. Fakat onlar İran halkı konusunda yanıldılar. İran halkı ABD politikasının anlamını biliyor. Yakma, cinayet ve barbarlık Amerikan siyasetinin anlamıdır ve milletimiz Amerika'nın yoksulluk ve İran'ın servetini yağmalamaktan başka bir şey istemediğini biliyor."

Düşmanlara seslenen Tümgeneral Selami, İran halkının ülke genelinde düzenlediği geniş kapsamlı hükümete destek gösterilerine değinerek, “İran milletine saygı duyun ve heyecanlanmayın. İran ulusunun istikbarın komplolarına karşı nasıl dayandığını görün.” şeklinde konuştu.