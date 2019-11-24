İranlı komutandan bazı bölge ülkelerine uyarı

Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Fedevi, Tahran’da düzenlenen bir törende konuşma yaptı. Ülkede yaşanan son olayları değerlendiren Tuğgeneral Fedevi, "Amerika 40 yıldır İslam Devrimi'ne karşı kötülük yapıyor ve her zaman hezimete uğramıştır. Son olaylarda da Amerikalılar ile işbirlikçilerinin yaptıkları kötülükler belliydi, kendileri de bunu açık bir şekilde dile getirdiler." dedi.

Tuğgeneral Fedevi, ABD’lilerin 48 saat içinde büyük bir hezimete uğradıklarına tanık olduklarını anlatarak,“Mesajımız 40 yıl öncekiyle aynı, fakat tek fark her geçen gün güçlenmekte olduğumuzdur.” ifadesini kullandı.

"Amerikalılar, Fransızlar, İngilizler, Almanlar ve Suudilerin arkasında olduğu kötülüğü 48 saatte toparladık ve onları hezimete uğrattık.” diyen Tuğgeneral Fedevi, sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün düşmanlar kendileri İran’daki kargaşada parmakları olduğunu itiraf ediyor. Sosyal medyada dünyanın hangi noktalarından bu olaya daha fazla odaklandığına dair kanıtlarımız var. Bunu ispatlayabiliriz ve yakında ortaya çıkaracağız.”

Son kargaşa sırasında düşmanların kötü eylemlerine orantılı olarak karşılık verdildiğini aktaran Tuğgeneral Fedevi, ülke genelinde uygulanan internet kararı hakkında, “Trump ve Pompeo interneti kestiğimiz için paniğe kapıldılar çünkü kötülüklerini internet üzerinden yapıyorlar. Ne yazık ki, Amerikan işletim sistemlerini kullanıyoruz ve Amerikalılar kötülüklerini bunun üzerinden yapıyorlar. Ulusal internet konusunda yeterince çalışmadık.” değerlendirmesinde bulundu.

Tuğgeneral Fedevi, sözlerinin bir kısmıdna da, “ABD destekli kargaşacıların hepsini yakaladık. İnşallah ülkenin yargısı bunlara ağır ceza verir. Ülkede kamu mallarına zarar veren haydutlar tespit edilip yakalanacak.” açıklamalarını yaptı.

Bölgedeki bazı devletlerine seslenen Tuğgeneral Fedevi, “Son olaylar sırasında bazı komşu ülkeler iyi komşuluk ilkesi ve Müslümanlığın aksine hareket ederek kötülük yaptılar.” şeklinde konuştu.