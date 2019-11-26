İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü General Ramazan Şerif, ülkenin güneyinde yer alan Hark Adası'nda düzenlenen bir törende konuşma yaptı.

Ülkede yaşanan olaylara değinen General Şerif, güvenlik güçlerinin 48 saat içinde durumu kontrol altına aldığını söyledi.

General Şerif, "Düşman petrol ihracatımızı durduramaz. Gençlerimiz düşmanın istediğini yapmasına izin vermez. İran İslam Cumhuriyeti 40 yıl boyunca düşmana karşı durdu. Savaş, darbe ve terör örgütü IŞİD gibi her komplonun karşısında zafer kazandı. Düşman her zaman İslam Devrimi Liderleri’nin tedbirli yöntemleri ile İran halkının direnişinin karşısında sonuçsuz kalmıştır” dedi.

General Şerif, ülkede çıkarılan kargaşanın arkasında Pehlevi Hanedanı ile İslam Devrimi karşıtı grupların olduğunu kaydetti.