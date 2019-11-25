Düşmanlar kırmızı çizgileri aşarlarsa onları yok edeceğiz

Tümgeneral Selami, bugün Tahran halkının “İnklılap” meydanında düzenlediği “ülke güvenliğine destek gösterisi”nde yaptığı konuşmada gündemdeki en önemli meselelere dikkati çekti.

Son günlerde ülkede yaşanan olaylara değinen Tümgeneral Hüseyin Selami, “Sunu bilmeliyiz ki, geçtiğimiz günlerde sokaklarda başlatılan savaş bir senaryoydu. Bu savaş bitti ve halkımız çok iyi davrandı. Çok saygın ve kibar bir şekilde düşmanın kuklaları saflarından kendilerini uzak tutan halkımız bugün de sokaklara inerek düşmanı korkuttu” dedi.

Tümgeneral Selami, Siyonist Rejim’e seslenerek, “Siyonistlere ‘ABD’yi beklemesinler diyorum, çünkü (ABD) her zaman geç kalır. Siz yok edildikten sonra imdadınıza gelir ve o zaman artık geçtir” ifadelerini kullandı.

Selami, “Düşmanlar milyarlarca dolar harcadı, ama hiç bir sonuca varmadılar. Ey büyük İran milleti! Onlar bize karşı ekonomik savaş içindeler. Gizli bilgilere dayanarak size bir haber vereceğim. Bu ülkelerin büyükelçilerinden birisi diğer büyükelçileri bir araya getirerek onlara demiştir ki: Avrupalılara İran’ın petrol gelirlerinden bağımsız hale gelmek üzere olduğunu söyleyiniz. Bir çareyi düşünün, yoksa İran milletinin ekonomisi erken zamanda petrolden bağımsız olacak” açıklamalarında bulundu.

Devrim Muhafızları Genel Komutanı, “Bir kez daha düşmanlara söylüyorum. ABD, İngiltere ve Suudi Arabistan’a sesleniyorum. Siz bizi meydanlarda gördünüz. Sert bir yanıt aldınız ve karşılık veremediniz. Yanıtlarımızdan bazılarını bütün dünya görmüş bazılarını da görmemiştir. Bekleyiniz! Kırmız çizgileri aşarsanız sizleri yok ederiz” dedi.

Tümgeneral Selami, “Herkes milletimizin can, mal ve namusuna zarar vererse başkalarına da ibret olacak şekilde cezalandırılacaktır. Biz nezaket ve sabır gösterdik. Ama dikkatli olunuz, çünkü sabrımızın da bir sonu var. Düşmanlar, İran milleti huzurunda saygı ve nezaket göstermeli . Eğer bu biriken enerji açığa çıkarsa düşmanlar dünyanın hiçbir yerinde güvende olmayacak. Biz İran ve İslam milletiyiz. Bizi zor anlar ve olaylardan güven ve huzur içinde geçiren ve mazlumların ümidi olan büyük bir liderimiz var” diye konuştu.