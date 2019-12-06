Trump: Suudi Arabistan'a 12 bin asker göndereceğimiz yönündeki haber yalan!

ABD Başkanı Donald Trump Kongre ve ABD Savunma Bakanlığını karşı karşıya getiren ABD'nin Ortadoğu'ya 14 bin asker sevk etmeyi değerlendirdiği iddialarınaTwitter'dan yanıt verdi.

ABD Başkanı Trump, paylaşımında, "Bugün Suudi Arabistan'a 12 bin asker göndereceğimiz yönünde çıkan haberler yanlış, daha da net söylemek gerekirse bu yalan haber" ifadelerine yer verdi.

​Öte yandan, Amerikan basınında çıkan haberlerde Orta Doğu'ya 14 bin asker gönderilmesinden bahsedilmesine rağmen Trump'ın paylaşımında 12 bin rakamından bahsetmesi de dikkati çekti.

Kaynak: Sputnik