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10 Aralık 2019 - 12:33

Çekya'da silahlı saldırı: 4 ölü

Çekya'da silahlı saldırı: 4 ölü

Çekya'nın Ostrava Şehir Hastanesi'ndeki silahlı saldırıda dört kişi öldü ve iki kişi ağır yaralandı

Rusya Today'in haberine göre, Çekya'nın Ostrava kentindeki bir hastanede silahlı saldırı gerçekleşti.

Çekya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise ağır yaralandığı belirtildi.

News Code 1882985
Ruya FEREYDUNI

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