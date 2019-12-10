Çekya'da silahlı saldırı: 4 ölü

Rusya Today'in haberine göre, Çekya'nın Ostrava kentindeki bir hastanede silahlı saldırı gerçekleşti.
Çekya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise ağır yaralandığı belirtildi.
Çekya'nın Ostrava Şehir Hastanesi'ndeki silahlı saldırıda dört kişi öldü ve iki kişi ağır yaralandı
Rusya Today'in haberine göre, Çekya'nın Ostrava kentindeki bir hastanede silahlı saldırı gerçekleşti.
Çekya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise ağır yaralandığı belirtildi.
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