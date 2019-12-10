İki Türk yapımı film Tahran'da sinemaseverlerle buluşacak

Tahran'daki Çarsu Sineması'nda düzenlenen festivalde 39 ülkeden 55, İran'dan 62 yerli belgesel film yarışacak. Festival, 14 Aralık'a kadar sürecek.

Türkiye'den de 2 filmin yarışacağı 13. Uluslararası Hakikat Sinema Festivali, İran'ın başkenti Tahran'da başladı.

Festivale, Türkiye'den Osman Çakır'ın yönettiği "Acil Çırak Aranıyor" kısa belgesel filmi, uzun metraj belgesel filmde ise Erdal Hoş ile Nuran Özkan'ın çektiği "Dönene Kadar Benim Ülkem" filmi katılıyor.

Festivalin organizatörü Muhammed Hamidi Mukaddem, 14 Aralık'a kadar devam edecek festivalde İran'dan 27 kısa, 15 orta ve 20 de uzun metraj olmak üzere toplamda 62 belgesel filmin yarışacağını belirtti.

Mukaddem, yarışma dışında da 16 filmin gösterileceğini ve festival çerçevesinde filmlerin satışının gerçekleştirilebileceğini söyledi.

"İran ile Türkiye sinemada iyi bir iş birliğine sahip"

Dünya sineması ile yakın temas halinde olduklarını ve buralardan seçtikleri örnek filmleri İranlı izleyiciyle buluşturacaklarını aktaran Mukaddem, bu çerçevede Türkiye'den de iki belgesel filmin gösterileceğini açıkladı.

"İran ile Türkiye sinemada iyi bir iş birliğine sahip" diyen Mukaddem, "Beraber birçok iş yaptık, iki ülke sinemaları arasındaki alışveriş sürekli olarak devam etmiştir. Beraber birçok ortak projeye imza attık" dedi.

Almanya, Fransa, ABD, İngiltere, İtalya, Hollanda, Katar, Norveç, Litvanya, Rusya, İspanya, Polonya, Türkiye, Mısır, Sırbistan, Afganistan, Avusturya, Macaristan, Belçika, Arjantin, İrlanda, Japonya, İsviçre, Sudan, İsveç, Ukrayna ve Somali'den 55 belgesel film yarışmada yer alacak.

Filmlerin 100 ülkeden gönderilen 687 film arasından seçildiği belirtildi.

Kaynak: AA