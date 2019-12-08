İran yapımı film Fransa'da yarışacak

Sinemacı Nerges Abiyar’ın uzun metrajlı filmi “Dolunay Olduğu Gece” Fransa’da düzenlenecek olan Uluslararası Carson Film Festivali’nin yarışma bölümüne katılım hakkı kazandı.

Nerges Abiyar'ın dram türündeki filmi Tahran'ın güneyindeki fakir bir mahallede yaşayan genç bir kızın hikayesini anlatır. Genç kız İran'ın kırsal kesiminden Tahran'a gelen bir delikanlıya aşık olur, fakat yurt dışına göç etmeye mecbur kalır. Ağabeyi ile yola çıkan genç kızı yeni bir macera beklemektedir.

Bu film daha önce Estonya’da dünyanın sinemasını buluşturan 23. Uluslararası Tallinn Siyah Geceler Film Festivali’nde en iyi film ödülüne layık görülmüştü. Bunun yanı sıra İran’da düzenlenen 37. Ulusl Fecr Film Festivali’nde hem “en iyi film” hem de “en iyi yönetmen” ödülünü kazanmıştı.